Barcelona Atp, infortunio per Carlitos Alcaraz. Salvo il ranking di Sinner

15 aprile 2026 a

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Dopo il sorpasso di Jannik Sinner su Alcaraz nel torneo Master 1000 di Montecarlo, si ipotizzava che lo spagnolo potesse riprendersi il trono già al torneo di Barcellona. Lo Carlitos si è però ritirato dall'Atp 500 in corso, già vinto lo scorso anno, per via di un problema al polso avvertito ieri durante il primo turno contro il finlandese Otto Virtanen.

Ad annunciarlo è stato il tennista stesso in conferenza stampa: "È un infortunio più serio di quanto ci aspettassimo tutti e devo ascoltare il mio corpo e fare in modo che non mi influenzi in futuro. Con grande tristezza devo tornare a casa e cercare di rimettermi il prima possibile".

È salvo quindi il ranking dell'altoatesino e primo al mondo Jannik Sinner, che ha saltato il torneo di Barcellona per prepararsi al meglio al Master 1000 di Madrid che inizierà il prossimo 22 aprile.