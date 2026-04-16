Roma, sullo scontro Ranieri-Gasperini Friedkin tira dritto (per ora)

Foto: Lapresse

Lorenzo Pes 16 aprile 2026 a

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Nessuna decisione drastica. Un altro giorno è trascorso a Trigoria all’insegna dell’attesa. Gasperini ha condotto un altro allenamento per preparare la delicata sfida con l’Atalanta di sabato mentre Ranieri, chiuso nel silenzio post riunione di lunedì, non era presente nel centro sportivo. La linea della proprietà, al momento, resta quella di non cambiare nulla. I contatti con il tecnico piemontese sono andati avanti anche nei giorni successivi alla call di gruppo, e il presidente gli ha ribadito piena fiducia e la forte volontà di continuare con lui al timone.

Ma non basta: Gasp vuole discutere al più presto della programmazione futura e soprattutto, dopo lo strappo pubblico, non intende proseguire con Ranieri all’interno del club. L’ex atalantino spera in una rivoluzione che non riguardi la squadra, ma figure dirigenziali e mediche con le quali ha avuto diversi contrasti. Ma Dan, al momento, ha scelto di non decidere anche perché dall’altra parte c’è Sir Claudio, un uomo chiave della ripartenza giallorossa e soprattutto uno di cui la famiglia texana si fida. Tutto ancora rimandato, quindi, a meno di clamorosi ribaltoni. Ma la missione di arrivare a fine stagione senza scossoni sembra sempre più difficile.