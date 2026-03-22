4 di Sera, “per il bene del mondo”. Senaldi scagiona Trump e punta il mirino sull'Iran

Foto: Mediaset

Salvatore Martelli 22 marzo 2026 a

a

a

“La guerra l’ha iniziata l’Iran”: Pietro Senaldi inchioda Teheran alle sue responsabilità e solleva Donald Trump da ogni critica. Ospite di 4 di Sera su Rete 4, il condirettore di Libero fa un’analisi impeccabile sulla guerra in Iran e su chi abbia dato inizio alle ostilità dopo giorni in cui la Casa Bianca è stata oggetto di accuse in Italia e in giro per l’Europa. Senaldi inizia la sua disanima parlando del problema terrorismo. Secondo il giornalista a spaventarci non dovrebbe essere la minaccia dei missili di Teheran e del loro nuovo potenziale, piuttosto il terrorismo “economico” che questa guerra sta generando a danno dei paesi europei e dell’Italia.

Gabrielli prova a fare lo gnorri sul futuro: “Non attratto dalla politica, ma se…”

Poi il riferimento a Trump: “Credo che la guerra non l'abbia iniziata Trump – spiega – credo che la guerra l'abbia iniziata l'Iran che è dietro al 7 ottobre e credo che l'Iran sia il fattore principale di destabilizzazione del Medio Oriente da 50 anni, esattamente da quando c'è stato Khomeini”. Teheran quindi responsabile delle ostilità scoppiate nelle ultime settimane ma non solo, anche di ciò che è accaduto dal 7 ottobre 2023 in poi. Secondo Senaldi, comunque, la guerra contro Khamenei e la repubblica islamica era inevitabile: “Prima o poi il problema dell'Iran andrebbe e andava risolto per il bene del mondo”. Senaldi dimostra la lucidità della sua analisi e non manca di riconoscere alcune criticità nell’operato di Trump in Medioriente: “Quando ti prepari ad affrontare una pratica di questo tipo, devi prepararla molto bene – sottolinea – la sensazione è che non sia stata preparata poi così bene”.

