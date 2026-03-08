Iran, l'attacco choc di Orsini a Meloni e al governo. Crosetto: "Superato il limite"

08 marzo 2026 a

Un attacco ai vertici del governo, da Giorgia Meloni ai ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, con accuse durissime. È quello del profesore di sociologia del terrorismo Alessandro Orsini, intervenuto sabato sera sul Nove nella trasmissione Accordi e Disaccordi condotta da Luca Sommi. Si parla naturalmente dell'Iran, dell'offensiva di Stati Uniti e Israele e del ruolo dell'Italia. La tesi del controverso studioso è che "Meloni è entrata nella coalizione che bombarda l'Ira" perché fornendo a Israele sistemi di difesa aerea mette "Netanyahu e Trump nella condizione di bombardare l'Iran per più giorni, per più settimane, per più mesi". Si rivolge anche al ministro degli Esteri e a quello della Difesa. "Caro Crosetto, se tu dai i Samp-T agli alleati degli Stati Uniti e d'Israele, stai ponendo gli Stati Uniti e Israele nella condizione di bombardare il popolo iraniano, di massacrare le bambine iraniane, di distruggere le scuole elementari e gli ospedali dell'Iran per più tempo, quindi se noi avremo più bombardamenti contro l'Iran, più bambine massacrate, ricordiamo che gli Stati Uniti e Israele hanno massacrato 165 bambine in una scuola elementare, questa è colpa anche di Giorgia Meloni, di Italiani, di Crosetto, del vertice della Repubblica italiana, cioè dei veri manipolatori della coscienza degli italiani".

Sillogismo che ha infuriare il ministro della Difesa: "Mi hanno appena scritto che il Prof. Orsini ha detto che se gli americani hanno bombardato una scuola ed ucciso 165 ragazze é anche colpa mia. Ha travalicato un ulteriore limite, inaccettabile. Questa volta basta, non posso ignorare ciò che ha detto come ho fatto finora, pensando di non dover infierire su di lui per pietà. Non la merita", scrive in un tweet Crosetto annunciando reazioni.