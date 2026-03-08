Iran, esplosioni a Teheran. Trump avverte: la nuova Guida Suprema non durerà senza ok Usa

Tommaso Manni 08 marzo 2026 a

a

a

Continuano le ostilità in Medio Oriente. In contemporanea con l'ondata di missili iraniani su Israele sono state udite esplosioni a Teheran. Lo riferisce l'agenzia iraniana Mehr. Nel giorno in cui il regime degli Ayatollah ha deciso la nuova Guida Suprema, il presidente Donald Trump continua a non escludere l'invio di truppe di terra in Iran, che potrebbero essere inviate per requisire l'uranio arricchito usato per sviluppare bombe nucleari. "Tutto è sul tavolo, tutto", ha ripetuto il presidente ad Abc News.

La giornata si è aperta con l'annuncio del rappresentante della Guida Suprema nella provincia di Razavi Khorasan, l'Ayatollah Seyyed Ahmad Alam al-Huda che ha affermato che è stata nominata la nuova Guida Suprema dell'Iran. Spetterà ora al capo del segretariato dell'Assemblea degli Esperti, l'ayatollah Hosseini Bushehri, annunciare pubblicamente il nome del successore di Ali Khamenei. Si era parlato del figlio Mojtaba Khamenei, ma la possibilità che sia gravemente ferito o morto cambia tutto.

In ogni caso, qualunque profilo verrà scelto, "dovrà ottenere la nostra approvazione. Se non la ottiene non durerà a lungo. Vogliamo assicurarci di non dover tornare ogni 10 anni, quando non c'è un presidente come me che non lo fa", ha detto ancora Trump. "Non voglio che la gente debba tornare di nuovo a fare la stessa cosa o, peggio ancora, che abbiano un'arma nucleare", ha aggiunto il presidente Usa.

"Sono una tigre di carta, non erano una tigre di carta una settimana fa. E avrebbero attaccato", ha ribadito Trump nel nono giorno di attacchi di Stati Uniti e Israele all'Iran, sostenendo che "il loro piano era di attaccare l'intero Medio Oriente, volevano prendersi tutto il Medio Oriente".