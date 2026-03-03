4 di sera, Maurizio Gasparri: "Iran stava preparando atomica contro Israele"

Foto: Mediaset

Guerra in Medio Oriente, Maurizio Gasparri interviene in collegamento nel corso di 4 di sera e chiarisce la sua posizione nei confronti del conflitto in corso. Secondo il capogruppo di Forza Italia in Senato, Israele vive nella sindrome della distruzione. E l'Iran stava preparando una bomba atomica da lanciare contro Israele.

Maurizio Gasparri a #4disera pic.twitter.com/SD3yQ4HfGu — 4 di sera (@4disera) March 3, 2026

"Khamenei e il regime iraniano sta preparando una bomba atomica per distruggere israele - ha detto Gasparri - Gli ebrei hanno visto il 7 ottobre e Khamenei che prepara la bomba atomica. Israele vive con la sindrome della distruzione. Per questo gli americani e gli israeliani hanno agito. Mi aiuguro che l'azione militare sia efficece. Se l'Italia verrà chiamata a collaborare mi auguro che lo possa fare con le basi e con il supporto".