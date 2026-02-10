4disera, l'allarme di Giubilei: "In Italia rischio di gruppi anarchici dall'estero"

Foto: Foto Mediaset

10 febbraio 2026 a

a

a

Francesco Giubilei lancia l'allarme sul rischio che arrivino in Italia gruppi anarchici dal resto d'Europa. Se n'è parlato nel corso della puntata di 4 di sera in onda il 10 febbraio su Rete4.

"C’è il rischio che arrivino in Italia gruppi anarchici, legati ai centri sociali anche dal resto d’Europa, per alimentare sempre di più la tensione"



Francesco Giubilei a #4disera pic.twitter.com/54vxeb8au8 — 4 di sera (@4disera) February 10, 2026

"Il rischio è che arrivino in Italia gruppi anarchici e insurrezionalisti legati ai centri sociali anche dal resto d'Europa per alzare sempre di più la tensione con atti di terrorismo. Se metti una bomba lungo la linea ferroviaria e dopo cinque minuti passa un treno pieno di passeggeri si provocano decine di vittime.