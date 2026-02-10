Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

4disera, l'allarme di Giubilei: "In Italia rischio di gruppi anarchici dall'estero"

Esplora:
Foto: Foto Mediaset
Sullo stesso argomento:

  • a
  • a
  • a

Francesco Giubilei lancia l'allarme sul rischio che arrivino in Italia gruppi anarchici dal resto d'Europa. Se n'è parlato nel corso della puntata di 4 di sera in onda il 10 febbraio su Rete4.  

 

 

 

 

"Il rischio è che arrivino in Italia gruppi anarchici e insurrezionalisti legati ai centri sociali anche dal resto d'Europa per alzare sempre di più la tensione con atti di terrorismo. Se metti una bomba lungo la linea ferroviaria e dopo cinque minuti passa un treno pieno di passeggeri si provocano decine di vittime.

Dai blog