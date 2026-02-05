4disera, Giubilei smaschera Magi: "La sinistra scende in piazza coi delinquenti"

Foto: Foto Mediaset

05 febbraio 2026 a

a

a

Sinistra che fiancheggia gli antagonisti di Torino. La realtà è sotto gli occhi di tutti ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. A parlarne è Francesco Giubilei della Fondazione Alleanza Nazionale che così incastra Riccardo Magi di + Europa.

"C’è una parte della sinistra che, invece di prendere le distanze dai militanti di Askatasuna, scende in piazza con loro, ostacolando il lavoro delle forze dell’ordine"



Francesco Giubilei a #4disera pic.twitter.com/w2j01VZXGq — 4 di sera (@4disera) February 4, 2026

"Parte dei colpevoli sono stati arrestati dalla polizia ma sono stati scarcerati 24 ore dopo - dichiara Giubilei - Oltretutto se c'è, e continua ad esserci, una parte della sinistra istituzionale che siede in Parlamento e che, invece di prendere le distanze dai militanti di Askatasuna, va in piazza e manifesta a favore di questi delinquenti, poi mette in difficoltà anche le forze dell'ordine perché hanno difficoltà a individuare quelli che sono i criminali