Caso Epstein, arrestato Andrew Mountbatten-Windsor: svolta senza precedenti moderni

Foto: Lapresse

Fausta De Rossi 19 febbraio 2026 a

a

a

Andrew Mountbatten-Windsor è il primo membro anziano della famiglia reale britannica nella storia moderna ad essere arrestato. Il raid della polizia fa seguito alle e-mail diffuse dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che mostrerebbero l'ex duca condividere resoconti di visite ufficiali a Hong Kong, Vietnam e Singapore. Un'e-mail, datata novembre 2010, sarebbe stata inoltrata dall'ex duca di York cinque minuti dopo essere stata inviata dal suo allora consigliere speciale Amir Patel. In un altro messaggio, la vigilia di Natale del 2010, Andrea sembra inviare a Jeffrey Epstein un rapporto riservato sulle opportunità di investimento nella ricostruzione della provincia di Helmand, in Afghanistan.

Intervista disastro su Epstein, William furioso con Andrea e in rotta con Carlo: cosa successe nel 2019

Bisognerebbe andare indietro fino a re Carlo I per trovare l'ultimo membro d'alto rango della famiglia reale britannica arrestato, prima degli sviluppi odierni. Carlo I fu arrestato nel 1647 durante la guerra civile inglese dalle forze schierate con il Parlamento. Fu arrestato e in seguito processato per alto tradimento dopo essersi rifiutato di accettare limiti all'autorità reale, il che portò alla sua esecuzione nel 1649. La sorella di Andrea, la principessa Anna, è stata condannata e multata ai sensi del Dangerous Dogs Act nel 2002 dopo che il suo cane aveva morso due bambini. Tuttavia, non è stata arrestata per questo reato.

Le email choc di Sarah Ferguson a Epstein: “Sei una leggenda, sposami”. È bufera

Andrea è stato arrestato nel giorno del suo 66esimo compleanno a Sandringham, dove si era trasferito a inizio mese dopo aver lasciato la Royal Lodge. Stamattina alle 8 erano state avvistate diverse macchine di agenti in borghese nella tenuta reale. A ottobre, dopo la pubblicazione di una serie di documenti su Epstein da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, re Carlo III aveva privato il fratello del titolo di principe e aveva avviato la procedura per sfrattarlo dalla tenuta reale di Windsor, che era stata la residenza dell'ex principe dal 2003. Andrew è stato formalmente privato dei titoli reali e del trattamento di "Altezza Reale" da re Carlo III il 30 ottobre 2025. In precedenza, il 17 ottobre 2025, Andrea aveva rinunciato volontariamente all'uso del titolo di Duca di York a seguito di rinnovate pressioni legate alle indagini su Epstein. L'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor avviene poco dopo che Buckingham Palace ha dichiarato che sarebbe "pronto a sostenere" la polizia se contattata in merito alle accuse mosse contro l'ex principe. La scorsa settimana, un portavoce del Palazzo ha affermato che re Carlo ha "espresso chiaramente, a parole e attraverso azioni senza precedenti, la sua profonda preoccupazione per le accuse che continuano a venire alla luce riguardo alla condotta di Mountbatten-Windsor". Sempre la scorsa settimana, un portavoce di Kensington Palace ha affermato che il principe e la principessa del Galles sono "profondamente preoccupati" per la serie di nuovi documenti, senza però fare il nome diretto di Mountbatten-Windsor. Mentre la polizia britannica si presentava a Sandringham per arrestare l'ex principe Andrea, il premier britannico Keir Starmer dichiarava alla Bbc che "nessuno è al di sopra della legge". Quando gli è stato chiesto di Andrew Mountbatten-Windsor, il primo ministro si è rifiutato di dire se l'ex duca di York dovrebbe offrirsi volontario nella polizia del Regno Unito. Parlando con Bbc Breakfast, Starmer ha detto che il principio è "molto importante" e "deve essere applicato in questo caso allo stesso modo in cui lo sarebbe in qualsiasi altro caso".