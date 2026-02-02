Caso Epstein, le email choc di Sarah Ferguson: “Sei una leggenda e un fratello, sposami”

Foto: Lapresse

Luigi Frasca 02 febbraio 2026 a

a

a

Documenti appena pubblicati riguardanti Jeffrey Epstein includono email di Sarah Ferguson, ex moglie dell’ex principe britannico Andrea, in cui si riferisce al finanziere come a una “leggenda” o al “fratello” che avrebbe voluto avere. Tra i milioni di pagine pubblicate venerdì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ci sono diverse email e foto compromettenti di Andrew Mountbatten-Windsor, 65 anni, caduto in disgrazia a causa della sua amicizia con Epstein, morto suicida in carcere nel 2019. I documenti fanno riferimento anche a Sarah Ferguson, 66 anni, da cui l’ex principe divorziò nel 1996, sebbene i due rimasero molto legati.

Il principe Andrea a cena con Epstein uscito dal carcere. C'era pure Woody Allen

“Non sono mai stata così commossa dalla gentilezza di un’amica come dal tuo complimento davanti alle mie figlie”, scrisse Ferguson, soprannominata “Fergie”, in un’email dell’agosto 2009. “Grazie, Jeffrey, per essere il fratello che ho sempre desiderato avere”, aggiungeva l’email di Ferguson, identificata dalla BBC. Due mesi dopo, Sarah Ferguson spiegò al finanziere americano di “aver urgente bisogno di 20.000 sterline (27.364 dollari) per l’affitto. Qualche idea?”. In un’email del 2010, Sarah Ferguson continuò a elogiare Epstein. “Sei una leggenda”, gli disse in una di queste. “Non ho davvero parole per descrivere il mio amore, la mia gratitudine per la tua generosità e gentilezza. Sono al tuo servizio. Sposami”, affermò anche l’ex duchessa di York.

Affaire Epstein, divulgati altri 3 milioni di documenti. Il vice procuratore: "Non abbiamo protetto Trump"

I documenti menzionano anche le figlie di Andrea e Sarah Ferguson, le principesse Eugenie e Beatrice. In un’email a Epstein, Sarah Ferguson parlò di sua figlia Eugenie, allora diciannovenne, in modo volgare. “Aspettavo solo che Eugenie tornasse da un weekend di sesso”, scrisse nel marzo 2010. Tutti questi messaggi furono inviati dopo che Epstein fu condannato nel 2008 per traffico sessuale di minori. Re Carlo III ha annunciato lo scorso ottobre che avrebbe privato suo fratello Andrea dei suoi titoli dopo essere stato accusato di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne mentre lei era sotto la tutela di Epstein. Anche a Sarah Ferguson sono stati tolti i titoli. Andrea e Sarah, che vivevano insieme nella stessa villa nonostante il divorzio, sono stati costretti a lasciare la loro residenza reale di 30 stanze vicino al Castello di Windsor. A settembre, la stampa britannica pubblicò un’email che Ferguson inviò a Epstein nel 2011, in cui lo descriveva come un “amico leale, generoso ed eccezionale”.