4 di sera, Maurizio Lupi smaschera l'Europa: "Ecco qual è il problema"

Groenlandia, gli Stati Uniti minacciano dazi all'Europa. Trump continua a sventolare lo spauracchio dell'incremento di tassazione. Se n'è parlato durante la puntata di "4 di sera" in onda il 20 gennaio su Rete4. In collegamento c'era Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati che rivela qual è il vero problema dell'Unione europea.

"L’unico vero problema è che l’Europa, contrariamente agli Stati Uniti, è sempre divisa"



Maurizio Lupi a #4disera pic.twitter.com/fd2dNU96TW — 4 di sera (@4disera) January 20, 2026

"Siamo da sempre amici degli Stati Uniti e quando un alleato sbaglia gli si dice che sbaglia e lo si dice con chiarezza - ha detto Maurizio Lupi in studio - Non si capisce che la Groenlandia è parte integrante dell'Alleanza euro-atlantica. La posizione strategica della Groenlandia è interesse sia dell'Europa che dell'America. Se dice così gli si dice che ha sbagliato ma si dialoga con gli alleati, non li si manda al diavolo. L'Europa è sempre divisa: 8 Paesi vanno da una parte, Macron manda il suo messaggino a Trump per chiedergli quando ci vediamo e gli altri sette Paesi vanno da un'altra parte. Noi non vogliamo andare in una direzione opposta. LA risposta migliore che si può dare è dire che l'Europa è unita perché ha gli stessi interessi dell'Europa".