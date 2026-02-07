Sabrina Impacciatore, il ballo scatenato alla cerimonia delle Olimpiadi: il video

07 febbraio 2026 a

Sabrina Impacciatore prende la scena dopo la sfilata degli atleti, e da spettatrice si trasforma in protagonista di un segmento della cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina che è un viaggio visivo attraverso 100 anni di Olimpiadi invernali. Un video animato che ripercorre le edizioni storiche, raccontando un secolo di emozioni, atleti e risultati che hanno contribuito a costruire l'identità' e la grandezza dei Giochi Olimpici Invernali. Fanno da sfondo i manifesti ufficiali delle varie edizioni.

Dal video si passa poi alla realtà con uno spettacolo dal vivo che sulle note di un musical racconta ogni epoca in immagini, ritmo e movimento. Nel palcoscenico elementi "pop-up" entrano ed escono rapidamente dalla scena, consentendo cambiamenti istantanei dell'ambientazione e raccontano gli anni 1920-1940, i 1960-1970, i 1980-1990 e poi dal 2000 ad oggi.