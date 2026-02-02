Maria Rita Parsi è morta a 78 anni. Addio alla psicoterapeuta paladina dei diritti dei minori

Foto: Ansa

Angela Barbieri 02 febbraio 2026 a

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le figure più autorevoli in Italia nel campo della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. La sua attività professionale si è sviluppata lungo un percorso articolato, intrecciando lavoro clinico, impegno istituzionale e partecipazione al dibattito pubblico sui diritti dei minori.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo a livello nazionale e internazionale, operando a stretto contatto con le istituzioni chiamate a vigilare sulla protezione dei bambini e dei ragazzi. È stata componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e, sul piano internazionale, ha fatto parte del Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti del Fanciullo, l’organismo incaricato di monitorare l’applicazione della Convenzione ONU nei Paesi aderenti.

Negli ultimi anni aveva continuato a essere attivamente coinvolta nelle politiche pubbliche dedicate ai minori. Dal 2021 partecipava al gruppo di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla Child Guarantee, il programma europeo pensato per contrastare povertà ed esclusione sociale tra bambini e adolescenti. Dal 2020 era inoltre membro esperto dell’Osservatorio per l’infanzia e l’adolescenza presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, contribuendo alle attività di analisi e supporto all’azione di governo.

L’esperienza maturata in ambito ONU, iniziata nel 2012 con l’elezione al Comitato per i Diritti del Fanciullo, l’ha vista impegnata nell’esame delle politiche nazionali e nella valutazione delle misure adottate dagli Stati a tutela dei più giovani. Un lavoro che si è inserito in un percorso istituzionale più ampio, costruito anche attraverso collaborazioni con organismi parlamentari e giudiziari italiani.

In Italia ha svolto incarichi di consulenza per il Tribunale civile di Roma e per la Commissione parlamentare per l’infanzia, prendendo parte a numerosi organismi di coordinamento e controllo legati alla protezione dei minori, alla regolamentazione dei contenuti televisivi e pubblicitari e alla salvaguardia dei diritti dei bambini.

Accanto all’attività istituzionale, Maria Rita Parsi ha lavorato come docente, psicopedagogista e psicoterapeuta, mantenendo sempre un forte legame con la dimensione clinica e formativa. È stata anche una presenza costante nel dibattito pubblico, partecipando a programmi televisivi come esperta e collaborando con quotidiani - Il Tempo compreso - e periodici nazionali, contribuendo alla diffusione dei temi legati all’infanzia e all’adolescenza.