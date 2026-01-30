Il principe Andrea a cena con Epstein uscito dal carcere. C'era pure Woody Allen

Foto: Ansa

Angela Bruni 30 gennaio 2026

Il principe Andrea è andato a cena il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein dopo il rilascio dalla prigione. Secondo quanto si evince dai nuovi documenti rilasciati dal Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha partecipato a una festa con il condannato per reati sessuali. Nelle email inviate dalla pubblicista di Hollywood Peggy Siegal figurano diverse personalità di spicco in merito a una "cena informale dell'ultimo minuto" per Mountbatten-Windsor, che si trovava a New York per una "visita privata non ufficiale" nel dicembre 2010. Sembra che l'incontro abbia avuto luogo nella casa di Epstein a New York, dove alloggiava il principe durante la trasferta americana, riportano i quotidiani inglesi. Andrea aveva precedentemente affermato che lo scopo del viaggio era quello di interrompere i legami con Epstein, incarcerato per reati di abuso sessuale su minori nel luglio 2009. Durante la visita Mountbatten-Windsor ed Epstein sono stati fotografati mentre camminavano insieme a Central Park.

Il principe ha dichiarato nella disastrosa intervista alla trasmissione Newsnight del 2019 di aver scelto di incontrare Epstein di persona per porre fine all'amicizia perché riteneva che dare la notizia "per telefono non fosse il modo più giusto di farlo". Tuttavia, alcune e-mail appena pubblicate indicano che Siegal ha stilato una lista degli invitati per quella che ha descritto come una "cena molto interessante, veloce e divertente" con Mountbatten-Windsor ed Epstein. Vennero invitati anche il regista Woody Allen e sua moglie, Soon-Yi Previn; lo stratega politico George Stephanopoulos e la moglie; l'attrice Alexandra Wentworth; la giornalista Katie Couric e il conduttore di talk show Charlie Rose. Non è chiaro chi alla fine abbia partecipato, ma le email suggeriscono che Wentworth si sia ritirata perché i figli erano malati.

Nelle posta elettronica Siegal ha detto a Stephanopoulos: "Venite puntuali e avrete del tempo privato con Andrew, dato che lui alloggia a casa". Email separate tra Epstein e un account denominato "The Duke" dell'11 e 12 agosto 2010 suggeriscono che il finanziere volesse presentare "A" a una donna russa di 26 anni, con la quale avrebbe "potuto divertirsi a cena". Epstein scrisse che la ragazza sarebbe stata a Londra nell'agosto 2010. "Il Duca" rispose che sarebbe rimasto a Ginevra "fino alla mattina del 22, ma che sarebbe stato lieto di vederla" e poi chiese: "Porterà un messaggio da parte tua? Per favore, forniscile i miei recapiti per contattarla". L'email è firmata "A", con quella che sembra essere una firma che recita "HRH Duke of York KG". Il mittente ha chiesto a Epstein se c'erano "altre informazioni che potresti sapere su di lei che potrebbero essere utili?", al che lui ha risposto: "Ha 26 anni, è russa, intelligente, bella, affidabile e sì, ha la tua email".

In un'altra email diffusa, la complice di Epstein, la socialite britannica Ghislaine Maxwell , si è rivolta a un mittente che si fa chiamare "L'uomo invisibile" chiamandolo "Andrew" e facendo riferimento a "Sarah e ai bambini". Uno scambio di messaggi dell'agosto 2002 mostra i due account che parlano di organizzare un weekend insieme "sull'Isola", ma l'Uomo Invisibile rifiuta, con Maxwell che suggerisce che ci sarebbero state "cinque splendide teste rosse". Epstein si è suicidato in prigione nel 2019, mentre affrontava nuove accuse di abusi sessuali su minori. Mountbatten-Windsor si è ritirato dalla vita pubblica ed è stato privato dei titoli reali proprio a causa dei legami con Epstein. Nel 2022, ha pagato un risarcimento di 12 milioni di sterline a Virginia Giuffre. La Giuffre, che si è suicidata lo scorso aprile, ha affermato di essere stata costretta da Epstein ad avere rapporti sessuali con Mountbatten-Windsor. Che ha sempre negato strenuamente queste accuse ma ha effettuato il pagamento senza ammettere alcuna responsabilità.