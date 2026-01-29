Gerry Scotti respinge le accuse di Fabrizio Corona: "Le Letterine? Chiedete a loro"

Sullo stesso argomento: Scotti chiude i commenti su Instagram dopo la puntata di Falsissimo

Gerry Scotti rompe il silenzio in un'intervista al Corriere della sera dopo essere stato tirato in ballo da Fabrizio Corona nell'ultima puntata di Falsissimo. Il conduttore di Canale 5, una delle colonne portanti della tv italiana, risponde a tono in merito alle dichiarazioni di Corona sul periodo in cui Gerry conduceva Passaparola. “Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false. Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze che in un intervallo della loro vita professionale hanno ricoperto il ruolo di ‘letterina’. Basterebbe sentire le dirette interessate, chiedere a loro e sono sicuro che all’unanimità direbbero che le dichiarazioni che sono circolate sono false. L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze”, sottolinea Gerry.

“In questo tritacarne mediatico nessuno ha pensato che queste ragazze non sono pupazzi, bambole di pezza. Sono donne che meritano rispetto oggi come allora e come nel futuro. Non è giusto marchiare la loro esperienza professionale con il termine ‘letterina’, come fosse uno stigma. Non se lo meritano. Oggi hanno le loro professioni, le loro famiglie, figli magari adolescenti che devono sentire falsità imbarazzanti. Senza rispetto, senza un minimo di sensibilità”, dice ancora al Corriere della sera.

E poi parla dei social, dove va fortissimo. "Ho una discreta dimestichezza nell’uso dei social e in questi anni ho potuto constatare di persona che le buone notizie o le verità vengono accolte tiepidamente", aggiunge. "A volte passano inosservate, mentre le fake news hanno un riscontro ben più rilevante. Ancora di più lo hanno le menzogne dette per ragioni di lucro. In aggiunta generano una forma di odio e di cattiveria inaccettabile”.