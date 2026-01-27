Fabrizio Corona, va online Falsissimo: le accuse ai big Mediaset e la chiamata a Claudio Lippi

Valerio Castro 27 gennaio 2026 a

Alla fine Falsissimo è andato on line, ma non la puntata su Alfonso Signorini "stoppata" dal tribunale. Fabrizio Corona, come annunciato, ha rilasciato un epidosiodel suo programma YouTube dedicato a Mediaset. La parte gratuita contiene tanti lanci e anticipazioni, mentre le bordate vere e proprie sono contenute in quella a sottoscrizione. Attacchi frontali a Marina e Pier SIlvio Berlusconi, ai due conduttori di punta del network, Gerry Scotti e Maria De Filippi. Allusioni e intemerate, quelle dell'ex agente fotografico, che probabilmente provocheranno una ulteriore reazione da parte del Biscione. Nella puntata andata online Corona ha mostrato anche le conversazioni in video di un importante e storico conduttore Mediaset da tempo lontano dagli schermi. È Claudio Lippi, che ha gravi problemi di salute.

Nel format web sono apparsi spezzoni della videochiamata con il conduttore e cantante milanese che si è complimentato con Corona sottolineando di voler “vedere saltare un po’ di teste”. Corona dice che è gravissimo: "Lui è stato abbandonato e cacciato dalla tv. Ora è in terapia intensiva, in fin di vita e senza un euro". Il conduttore ottantenne, che nel corso del programma conferma alcune delle indiscrezioni di Corona, ha scatenato un profluvio di commenti sui social per un ritorno in video in condizioni così gravi.

Corona insiste e sposta il tiro: da Signorini al "sistema Mediaset"

Tornando ai contenuti sul conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini, il giudice civile di Milano ha "ordinato" lo stop per la puntata del format web, su YouTube, in programma per le 21 del 26 gennaio. "Questo è il Paese dove i potenti si proteggono tra loro e il diritto di cronaca vale solo se non disturba. Io non mi fermo", la reazione di Corona sul suo canale Telegram. Contro la decisione del tribunale, il legale dell'ex agente fotografico, l'avvocato Ivano Chiesa, fa sapere che sarà presentato ricorso. Sui social, Corona ha annunciato che "la puntata sposta l'attenzione dal 'Sistema Signorini' al 'Sistema Mediaset'" e così "non pubblicherò più le chat di Piscopo e Medugno, che confermavano l'esistenza del ricatto, ma... la puntata sposta l'attenzione dal sistema Signorini al Sistema Mediaset e, per la vostra gioia, parlerò di: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Silvia Toffanin, Marina Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi e ovviamente Alfonso Signorini senza entrare nella vicenda vietata".