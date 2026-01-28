Renato Zero ferma il concerto e scende tra il pubblico: chi saluta

Andrea Regina 28 gennaio 2026 a

Fuori programma commovente durante la seconda tappa della tournée di Renato Zero. In questi giorni il re dei sorcini è a Roma col suo nuovo spettacolo. L'altra sera, però, a un certo punto si accorge che in platea siede anche la sua grande amica Enrica Bonaccorti. A quel punto Renato ferma i musicisti e scende in platea per salutarla di persona.

Un lungo abbraccio ha tenuto stretti una all'altra il cantante e la Bonaccorti. "Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché", ha detto Renato Zero parlando al microfono. Dopo aver salutato anche la figlia Verdiana, ha parlato al pubblico anche la Bonaccorti che sta combattendo contro un tumore al pancreas. "Quest'uomo mi ha rubato il cuore per sempre", ha detto salutando il pubblico di Roma.