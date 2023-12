Renato Zero, "l'ho chiesto a Dio e per 6 minuti...": la confessione sulla madre

11 dicembre 2023 a

Renato Zero è stato il grande protagonista dell'ultima puntata di Domenica In, il programma che accompagna gli italiani nell'ultimo giorno della settimana. Grandi emozioni e un racconto sincero. Tra gli argomenti affrontati nel salotto di Mara Venier la carriera, la società odierna, le umili origini e il rapporto con la madre. "Io sono morto tante volte. Quando il successo è troppo forte, ti colpisce, ti annienta. Se tu non riesci a gestire il successo, è una carogna. Io l'ho gestito con la strada, con il confronto con loro (con i fan, ndr). Con loro ho un rapporto quotidiano. A casa ci sto poco e malvolentieri": così ha esordito il cantautore,

Poi Zero ha dato spazio al suo bellissimo rapporto con la madre. "Mamma io l'ho avuta in casa finché mi è stato dato di tenermela. Negli ultimi due mesi dovemmo ricoverarla e da quel momento in poi non fece più ritorno a casa", ha detto. Quindi ha confessato di averla sognata e di averci parlato per qualche minuto. "Se riesco a sognarla? L'ho sognata una volta sola. Stava sul pontile di Ostia e si affacciava verso il mare. Aveva i capelli neri con le righine bianche e questo cappello a larghe falde che mamma adorava. A un certo punto si è girata e ho visto che era mamma. E allora le ho fatto un po' di domande. Le ho chiesto: 'Hai sofferto quando sei andata via?'. E lei: 'No amore, io sono andata via molto prima di quello che voi immaginate'".

Quindi l'aspetto che più ha destato lo stupore dei presenti: "Poi, mentre parlavo con lei – questo lo dico perché si vedono Madonne, si cercano santi e miracoli – ho avuto questo ardire di chiedere a Dio di aprire gli occhi e di continuare a dialogare con mia madre e l'ho fatto per buoni sei minuti. Mi ha lasciato la serenità di sapere che se tu hai amato in modo così totale, la gente non va via", ha concluso l'artista.