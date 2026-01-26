Fabrizio Corona insiste e sposta il tiro: da Signorini al "sistema Mediaset"

Le anticipazioni della nuova puntata di Falsissimo

Dopo aver sollevato il Caso Signorini, Fabrizio Corona non si ferma e stasera torna con una nuova puntata nel suo canale social 'Falsissimo'. Oggetto del video, stavolta, è il presunto "sistema Mediaset" e nell'occhio del ciclone ci sarebbero i già noti Marina e Piersilvio Berlusconi, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Silvia Toffanin e anche il conduttore del Grande fratello, senza però entrare nella vicenda.

"Noi, trattative non ne facciamo, se mi volete fermare sparatemi. Se non vinco l'appello (la difesa ha presentato ricorso contro il divieto, ndr), andrò a Roma, davanti al Parlamento, costruirò un palchetto, metterò un ledwall e in mezzo a tutti voi pubblicherò l'ultima parte del sistema Signorini, con tutti i documenti, che oggi non posso pubblicare" scrive Corona in post su Instagram. Poi avverte: "Tutto il materiale che non posso pubblicare, nei prossimi giorni, sarà sul tavolo del pm che sta indagando Signorini, Alessandro Gobbis, per le sue opportune valutazioni".

Dopo il divieto imposto dal giudice civile di Milano Roberto Pertile di mandare in onda la nuova puntata su Signorini e l'obbligo di cancellare i video già esistenti, il legale di Corona, Ivano Chiesa, ha definito il provvedimento "profondamente sbagliato che si muove da un presupposto errato che Corona abbia voluto parlare dei gusti sessuali di Signorini, invece Corona denuncia l'esistenza di un sistema. Ci sono chat, filmati, interviste, telefonate pubblicate, alcune non le ha pubblicate ma le ha date alla Procura e probabilmente ne darà anche altre alla Procura nei prossimi giorni...come si fa a dire che non si solo elementi di prova?" e aggiunge che la decisione "è fuori dal nostro ordinamento, questo non è consentito in Italia, il bavaglio sulla bocca in questo Paese non si può mettere a nessuno". Lo scontro spettacolare passa dunque dai riflettori del web alla realtà fatta di denunce e aule di tribunale. E non più di sole interazioni social.