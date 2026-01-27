E' sempre Cartabianca, le avances di Corona a Bianca Berlinguer: "Le donano tanto"

Foto: Foto Mediaset

Pina Sereni 27 gennaio 2026 a

a

a

Come sempre all'inizio di ogni puntata di E' sempre Cartbianca, Bianca Berlinguer si collega con Mauro Corona. Questa volta, però, il centro della conversazione sono gli occhiali della conduttrice che vengono decisamente apprezzati da Corona. Tutto andato in onda nella puntata del 27 gennaio.

"La Vanoni mi ha costretto a bere whisky". La confessione di Corona

"Sono felice di rivederla con gli occhiali diversi - esordisce Mauro Corona - Le donano da morire. Anche quando sarà guarita dal suo problema all'occhio li tenga lo stesso che ha un fascino conturbante"