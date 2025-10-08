Mauro Corona fa arrabbiare Bianca Berlinguer: "Ilaria Salis? Non mi va che occupa le case"

Sullo stesso argomento: Ora almeno non rompano le scatole

Pina Sereni 08 ottobre 2025 a

a

a

Mauro Corona spiazza Bianca Berlinguer che si indispettisce per i distinguo dello scrittore-alpinista nella difesa di Ilaria Salis. Nel corso del consueto duetto a È sempre Cartabianca, martedì 7 ottobre su La7, la conduttrice chiede all'ospite un commento sull'Europarlamento che ha votato contro la revoca dell'immunità all'esponente di Avs per i note accuse in Ungheria. "Sono contento ma devo chiarire alcune cose un po' fastidiose", afferma Corona che rivela: "Mi sono arrivate alcune mail, dicevano che mi devo vergognare per aver difeso la Salis... Sono duri d'orecchi" perché non hanno capito il suo ragionamento, argomenta lo scrittore.

Tra l'altro, spiega Corona, "non è che mi stia molto simpatica la Salis... Io non l'ho difesa" nel merito delle accusa, afferma, "volevo, voglio e vorrò sempre che fosse giudicata in Italia, e se ha sbagliato deve pagare. E non mi va che lei vada a invadere altre case e propagandare che si può sequestrare" la proprietà altrui, afferma Corona sulle occupazioni promosse dall'eurodeputata.

Che facce di Salis, la pasionaria salva per un voto accuse al Ppe. Tajani: "Calunnie"

Frasi, queste, che provocano la reazione di Berlinguer: "Guardi che non ha invaso nessuna casa, in Ungheria è processata per tutto un altro tipo di accusa, non c'entrano niente le case". Corona non ci sta: "Ho detto che non approvo il metodo Salis", replica spiegando si avere ben chiaro che Salis è accusata di aver partecipato a un pestaggio politico in Ungheria e che le case occupate non c'entrano in questo caso.

Delirio Pd su Ilaria Salis: "Vince l'antifascismo". Ma è il solito inciucio

A scanso di equivoci ribadisce il suo pensiero: "Ho detto che non vorrei mai che la Salis venga giudicata da Orban perché andrebbe nelle mani di un fascista che la odia, quello che ha fatto poi lo chiarirà a lei ma vorrei che fosse giudicata in Italia". E ancora, conclude Corona, "sono contento che si sia stata salvata per un vuoto. Ma probabilmente c'è qualcuno che vuole rispedirla lì".