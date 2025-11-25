E' sempre Cartabianca, Mauro Corona: "Ornella Vanoni mi ha costretto a bere whisky"

Foto: Mediaset

25 novembre 2025 a

a

a

Mauro Corona fa una confessione durante la puntata di E' Sempre Cartabianca andata in onda il 25 novembre su Rete4. Corona racconta che tempo fa si trovava a una fiera di libri a Milano quando è stato avvicinato da Ornella Vanoni che gli ha fatto una richiesta molto particolare..."Ero andato a una fiera di libri a Milano e mi portarono in un bellissimo bar - racconta Mauro Corona parlando con Bianca Berlinguer - Io stavo bevendo una birra e la Vanoni era seduta a circa tre metri da me. Poi all'improvviso mi chiamò e mi disse: "Corona, voglio fare una foto con lei" e io le risposi: "Casomai sono io che voglio farla con lei!". E così abbiamo fatto la foto. Poi mi ha costretto a bere whisky e devo ammettere che non ha avuto molta difficoltà a convincermi. E insieme abbiamo bevuto qualche bicchiere".

È sempre Cartabianca, gelo tra Corona e Berlinguer: "Mutilato il mio libro"

A quel punto Bianca Berlinguer gli chiede quanti bicchieri hanno bevuto. E Corona se l'è cavata con un laconico: "Eh no! Quello non si dice".