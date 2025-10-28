È sempre Cartabianca, gelo tra Corona e Berlinguer: "Mutilato il mio libro"

Foto: X È sempre Cartabianca

La puntata di martedì 28 ottobre di È sempre Cartabianca su Rete4 inizia con il consueto duetto tra la conduttrice Bianca Berlinguer e lo scrittore Mauro Corona, anche se il clima è teso. Nei giorni scorsi si è consumato un caso, l'ultimo libro dello scrittore-alpinista è sucito per i tipi di Mondadori con un capitolo in meno. "È stato mutilato, ho inviato i quaderni scritti a mano e la tecnologia è stata fregata dalla scrittura lenta", afferma Corona. Nel raccontare questa vicenda lo scrittore non accetta interruzioni di sorta da parte di "Bianchina". Si tratta di poche pagine, in realtà: Ma sono parole necessarie. Ora il libro mutilato può diventare un caso come il libro di Harry Potter" uscito con parti mancanti.

Corona spiega la sue ragioni in lungo e in largo, quando ha finito Berlinguer riprende la parola: "Dobbiamo un attimo chiarire questa questione del suo libro, perché è vero come ha detto lei, che mancano delle pagine però la Mondadori ha ammesso l'errore, si è scusata e ha detto che ripubblicherà il suo romanzo, e tra l'altro ridarà anche i soldi a chi l'ha già acquistato e che quindi il prima possibile il suo romanzo tornerà integro". Il clima si stempera quando Corona afferma che "vorrei che le librerie tenessero anche il libro mutilato perché diventerà un pezzo unico da cercare, da collezionare".