Antonello Lauretti festeggia al Minerva attorniato dai vip

Roma si è accesa di eleganza e mondanità per il compleanno di Antonello Lauretti famoso organizzatore di eventi, celebrato in una delle cornici più affascinanti e glamour della Capitale: l’Orient Express Hotel Minerva, gioiello nel cuore di Roma, recentemente restituito alla città dopo un’importante e accurata ristrutturazione. Un luogo iconico, oggi rinnovato in ogni dettaglio, che ha fatto da scenario perfetto a una serata all’insegna dello stile e delle emozioni. Ad accogliere gli ospiti, il direttore dell’hotel Simone Giorgi, che ha dato il benvenuto a un parterre ricco di volti noti della televisione italiana, del mondo dello spettacolo e della mondanità romana. Tra i presenti Stefania Orlando, Miriana Trevisan, Antonella Salvucci, Manuela Arcuri, Laura Freddi, la Marchesa Daniela d’Aragona, l’avvocato penalista Francesco Catricalà, Serena Zonetti e Anna Bonanni, Alessandro Ghilardi, Maria Laura De Vitis, Jimmy Ghione, Veronica Ursida, Alessia Fabiani, Carolina Marconi Giovanni Calvario, Benedetta Paravia , Daniela Cervino, la dottoressa Amalia di Tella, Sonia Gioia e Turchese Baracchi.

L’atmosfera è apparsa sin da subito magica e carica di sintonia. All’arrivo degli invitati, un pianista ha accompagnato l’intera serata con note eleganti e avvolgenti, mentre il fotografo Emanuele Novelli ha immortalato sorrisi, abbracci tra VIP e amici che si ritrovano per celebrare il festeggiato. A rendere ancora più suggestivo l’ambiente, una modella vestita da candelabro ha sfilato tra gli ospiti, perfettamente in armonia con le luci soft dell’hotel. Tutti gli invitati hanno sfoggiato look raffinati, contribuendo a un colpo d’occhio di grande impatto. Durante la festa, Antonello ha preso la parola al microfono per ringraziare gli amici presenti, sottolineando quanto sia prezioso trovare il tempo per condividere momenti così speciali, soprattutto in una città frenetica come Roma. Durante la serata si sono degustati diversi cibi prelibati tra cui: Tarteletta con salsa mediterranea, Arancino tartufo e maionese alle erbe, Tacos avocado e tonno rosso, Mini Bao con pulled pork, Guanciale e burrata,Tartelletta con spigola e Limone, Risotto con zafferano e coda alla vaccinara, Fusilione con pomodoro infornato e stracciatella, Mini lemon tarte, Tiramisu,Tartelletta alla frutta. Il momento più emozionante è arrivato con la torta: una scenografica millefoglie con fragoline di bosco e panna, affiancata da bottiglie di champagne pronte per il brindisi. Antonello ha soffiato le candeline circondato dall’affetto dei suoi amici, tra applausi sinceri e sorrisi carichi di felicità. La festa è proseguita tra chiacchiere, brindisi e incontri tra volti noti ,regalando agli ospiti una notte di mondanità pura. Una celebrazione elegante e sentita, capace di unire glamour, emozioni e il piacere autentico dello stare insieme.

