Javier Milei, il video cult contro la sinistra: "Non si negozia con quella m..."

Valerio Castro 01 gennaio 2026 a

È virale sui social l'accorato intervento del presidente argentino Javier Milei durante un'intervista tv. L'economista che contro le previsioni dell’ortodossia finanziaria ha rimesso in piedi il Paese sudamericano si scaglia contro "mancini" e "sinistrorsi", e contro l'ipocrisia del mondo della sinistra.

"Al co***one sinistrorso non puoi concedere nemmeno un millimetro", attacca Milei, "se la pensi diversamente" da te "ti annientano. Questo è il punto. Al mancino non puoi concedere nemmeno un millimetro, perché se gli concedi un millimetro lui lo usa per distruggerti. Cioè, con lui non puoi negoziare. Non si negozia con quella me**a perché ti distruggeranno. Ogni volta che gli dai un millimetro, ti usano e ti superano".