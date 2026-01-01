Javier Milei, il video cult contro la sinistra: "Non si negozia con quella m..."
È virale sui social l'accorato intervento del presidente argentino Javier Milei durante un'intervista tv. L'economista che contro le previsioni dell’ortodossia finanziaria ha rimesso in piedi il Paese sudamericano si scaglia contro "mancini" e "sinistrorsi", e contro l'ipocrisia del mondo della sinistra.
"Al co***one sinistrorso non puoi concedere nemmeno un millimetro", attacca Milei, "se la pensi diversamente" da te "ti annientano. Questo è il punto. Al mancino non puoi concedere nemmeno un millimetro, perché se gli concedi un millimetro lui lo usa per distruggerti. Cioè, con lui non puoi negoziare. Non si negozia con quella me**a perché ti distruggeranno. Ogni volta che gli dai un millimetro, ti usano e ti superano".
Alla base di questa convinzione, argomenta Milei con trasporto, c'è "l'nvidia, l'odio, il risentimento, la disparità di trattamento davanti alla legge, il furto e l'omicidio. E quello che bisogna capire è che il socialismo, sotto quella patina di altruismo, in realtà nasconde tutte le miserie di esseri mediocri, grigi, oscuri, inutili, che non servono a nulla e che vogliono usare l'apparato repressivo dello Stato per ottenere ciò che non possono ottenere". Parole rilanciate sui social come in questo post che mostra il video dell'intervista: