Ilaria Salis, il surreale post di Natale: "Libera perché...", cosa le scrivono

Libera "grazie all’energia della solidarietà", non certo perché Nicola Fratoianni e Angello Bonelli l'hanno candidata e il Parlamento europeo ha blindato la sua immunità parlamentare, tra l'altro per un solo voto. Il post prenatalizio di Ilaria Salis fa esplodere una selva di commenti indignati e sarcastici. Cosa scrive l'ex detenuta in Ugheria? "Natale in carcere, non è Natale. Due anni fa – come racconto nel mio libro Vipera – ero sepolta viva in quella maledetta prigione, ed è stato uno dei periodi più duri. Oggi, grazie all’energia della solidarietà, posso trascorrere le feste da donna libera, temporaneamente al riparo dalla persecuzione del regime più fascista d’Europa. Ma quella storia, non è finita. Un pensiero affettuoso a chi si trova adesso in prigione, e ai loro cari. La solidarietà è la nostra forza, la solidarietà è vita", scrive su X l'ex insegnante brianzola.

Per l'occasione ripropone una pagina del suo libro autobiografico, in cui racconta che in carcere i giorni di Natale "scorrono ancora più lentamente del solito. Nessuna attività di alcun tipo, non una tombola, nulla che possa vagamente ricordare il Natale. Nessuna decorazione, nemmeno una luce che illumini il corridoio buio. Niente di niente, solo la routine, interrotta dal suono metallico delle chiavi nelle serrature. L'unica differenza è che buona parte del personale penitenziario è in ferie, e noi, di conseguenza, possiamo fare una sola videochiamata con la famiglia per tutto il mese, invece delle solite due".

Un post che attira una caterva di commenti negativi. "Libera senza avere avuto il coraggio di affrontare il processo per dimostrare la sua innocenza", "A Natale sarebbe più corretto pensare alle famiglie delle vittime che per colpa di quei delinquenti detenuti in prigione non hanno più un caro in famiglia che festeggi con loro il Santo Natale. Tu invece solidarizzi con il galeotto delinquente", "Mai un pensiero affettuoso alla gente onesta, povera, con stipendi da fame, anziani soli, etc di questi non ti frega nulla non fanno "notizia" negli ambienti che frequenti...", si legge in calce al post di Ilaria Salis. Un altro utente risponde: "L'immunità non è solidale"...