Film-horror: la comitiva Schlein-Conte-Bonelli-Fratoianni al potere nel 2027?

Patti chiari, amicizia lunga. Questo giornale, com’è naturale in base alla sua tradizione conservatrice e liberale, esprime un deciso sostegno al governo e ai partiti di centrodestra. Naturalmente, non faremo mancare il nostro pungolo critico, come abbiamo già fatto. A nostro avviso, su due temi decisivi (sicurezza e taglio delle tasse), occorrerebbe fare di più. Certo che non èfacile, anzi è maledettamente difficile: ma abbiamo votato centrodestra esattamente per questo. Quindi, il nostro stimolo e le nostre sollecitazioni non mancheranno. Ciò detto, però, in vista delle elezioni del 2027, sarà bene non dimenticare cosa si stia preparando nelle cucine della sinistra.



Ma davvero vogliamo rischiare di infilarci in un film-horror, con Schlein a Palazzo Chigi? Ve la immaginate al posto di Giorgia Meloni nei vertici internazionali? Ve le figurate le “mediazioni” che l’Italia potrebbe suggerire con Schlein coadiuvata da un Angelo Bonelli alla Difesa e un Nicola Fratoianni agli Esteri? Oppure, cambiando versante: qui, da liberali incontentabili, vorremmo prendere in prestito la motosega di Javier Milei per tagliare tasse e sprechi. Ma ve lo immaginate un Giuseppe Conte alla guida dell’Economia? Lui, l’uomo del superbonus, del buco da 170 miliardi, del “gratuitamente” ripetuto come un mantra proprio mentre sfasciava il bilancio pubblico, che ora osa presentarsi in tv per dire che “servono soldi”. Che coraggio!

O ancora, per ciò che riguarda l’ordine pubblico: oggi Il Tempo apre la sua edizione titolando “Brigate rozze”, tra la guerriglia a Torino, le occupazioni selvagge a Roma, la saldatura tra estremismo rosso e fondamentalismo islamico. Ecco: ve la immaginate la gestione della sicurezza in mano ai protettori politici di Ilaria Salis?

Ecco, contro tutto questo, sarà bene che noi elettori di centrodestra non ci facciamo tentare dalla pigrizia o dall’astensione, e al tempo stesso che i leader di quell’area facciano tutto il possibile (su sicurezza e tasse) per farci correre alle urne al loro fianco.