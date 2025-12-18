Gaslasco, "non è un gioco": scintille tra l'avvocato di Marco Poggi e Panicucci

Foto: X Mattino Cinque

Pina Sereni 18 dicembre 2025 a

a

a

Si torna in aula per il caso di Garlasco, con il confronto tra avvocati e consulenti sulle perizie tecniche. Con la "sorpresa" dell'arrivo di Alberto Stasi. Segue tutto in diretta Mattino Cinque, su Canale 5, che ospita anche un'intervista a al legale di Marco Poggi, Francesco Compagna. "Si annunciano grandi novità... L'altra volta che sono venuto c'era stata una perquisizione a carico dell'ex procuratore (Mario Venditti, ndr). Oggi la presenza di Alberto Stasi... Io novità dagli atti non le ho viste", afferma l'avvocato del fratello di Chiara Poggi.

Federica Panicucci, conduttrice del programma, gli chiede qual è la sua posizione in merito alla perizia Albani, quella sul Dna sotto le unghie della vittima. "Mi sembra completa, analizza le varie problematiche, i supporti per un giudizio di compatibilità, le fragilità e quant'altro".

Garlasco, si torna in aula. Impronte e Dna: scatta il confronto sulle perizie

Nel corso dell'intervista gli animi si scaldano. Compagna difende a spada tratta Andrea Sempio. "L'indagine contro di lui serve a massacrare un soggetto per eventualmente trovare fondamenta" per una eventuale revisione del processo a Stasi. "In che senso massacrare?", risponde Panicucci. "Secondo lei Sempio sta bene? Lei vorrebbe stare al posto di Andrea Sempio?", ribatte il legale che tuona: "Perché non è un gioco".

La conduttrice non ci sta: "Non vorrei neanche stare nei panni di Alberto Stasi se fossi innocente. Io vorrei la verità. La vedo che sorride ma stiamo parlando della vita di persone e stiamo ricordando una giovane donna che non c'è più e che è stata uccisa".