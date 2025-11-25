Otto e mezzo, il ritorno di Casalino: "Conte può guidare il campo largo"

Gianni Di Capua 25 novembre 2025 a

a

a

Il ritorno di Rocco Casalino, dalla politica M5s come spin doctor dell'ex premier Giuseppe Conte alla guida di un giornale. L'ex portavoce ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo dopo le elezioni regionali in Campania e Puglia, che hanno arriso al campo largo a differenza di quelle in Veneto, ha parlato anche dell'ex avvocato del popolo: "Conte ultimamente ci sta approvando" a diventare il leader del campo largo, "come vedete parla di sicurezza, parla di immigrazione, però sì, sicuramente ci sta approvando e secondo me ha un consenso molto ampio Conte, grazie anche al periodo del Covid".

La conduttrice ricorda il soprannome di Zelig affibbiato a Conte dai critici per i tanti cambi di posizione. "No, però queste sono cattiverie", replica Casalino secondo cui il clima politico in Italia è da giro di boa.

"Finché si è parlato di politica internazionale la Meloni era coperta, si poteva nascondere dietro ai problemi internazionali e appariva sempre molto forte. Adesso si torna a parlare di problemi italiani", osserva l'ex portavoce di Conte. "In una situazione così io credo che stia cambiando il vento, quindi io mi preoccuperei", è la 'profezia' di Casalino.