Cicalone inchioda Gualmini: "Difende i criminali e dimentica le vittime"

Foto: X Quarta Repubblica

Luigi Frasca 18 novembre 2025 a

a

a

Ma quale "giustiziere", è la sinistra che minimizza le responsabilità di chi delinque e dimentica le vittime. Simone Ruzzi, in arte Cicalone, lo youtuber che denuncia i borseggiatori nei mezzi pubblici e che è stato aggredito violentemente pochi giorni fa, si è reso protagonista di un vivace botta e risposta con l'esponente del Pd, Elisabetta Gualmini. La dem nel corso dell'ultima puntata di Quarta Repubblica, su Rete 4, afferma che Cicalone "non fa solo informazione, perché io ho visti tutti i video, lui di fatto fa il giustiziere, sprona le persone a non farsi borseggiare, denuncia, urla, svolge una funzione che non dovrebbe svolgere, perché la deve fare un singolo individuo?".

Cicalone aggredito: "Siete delle pippe", il video contro il racket dei borseggi

Le parole di Gualmini lasciano qualche perplessità, anche perché vanno in onda le immagini del pestaggio subito... "C'è un errore grossolano, un po' di miopia - replica Ruzzi - ogni singolo cittadino ha il diritto e il dovere di allertare il cittadino accanto, si chiama solidarietà, se quella persona rischia di essere borseggiata". Insomma, Cicalone ribadisce: "Io documento, non faccio giustizia. Giustizia vuol dire prendere una persona e dargli una punizione. Io semplicemente faccio vedere chi sono i borseggiatori e nel 90% dei casi gli oscuro anche i volti".

I nomadi picchiano Cicalone. Che succede davanti alla metro

Poi lo youtuber entra nel merito delle argomentazioni dell'altra ospite: "Lei si è persa le vittime, vive in un mondo dove c'è il giustiziere e c'è lei, ma lei della vittima non ha parlato, lei si è persa le vittime"; attacca, "lei deve parlare del popolo, delle persone oneste, quelli sono criminali, se lei non parla di queste persone lei si è persa per strada. Io non so chi l'ha eletta perché sinceramente non sta parlando del popolo e dei suoi elettori. Non c'è motivazione per la quale lei sta parlando e difendendo i criminali, invece di difendere le vittime. Mi cadono le braccia a sentire un discorso del genere".