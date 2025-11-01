Andrea sfrattato da Re Carlo, rivolta a Sandrigham: "Qui non lo vogliamo"

01 novembre 2025 a

Buckingham Palace ha annunciato che il principe Andrea perderà il suo titolo reale e lascerà il Royal Lodge. "Il principe Andrea sarà ora conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor", si legge nella nota. "Sua Maestà ha oggi avviato un processo formale per rimuovere lo stile, i titoli e gli onori del principe Andrea. Il suo contratto di locazione al Royal Lodge gli ha finora garantito protezione legale per continuare a risiedere, ma gli è stato notificato formalmente di restituire la proprietà e si trasferirà in un'altra residenza privata. Queste misure sono ritenute necessarie, nonostante continui a negare le accuse a suo carico - si legge ancora - Le loro Maestà desiderano chiarire che i loro pensieri e la massima solidarietà sono stati e continueranno a essere rivolti alle vittime e ai sopravvissuti di qualsiasi forma di abuso". Secondo quanto riferito dalla Bbc, il principe Andrea si trasferirà in una proprietà privata della tenuta di Sandringham, nel Norfolk, il cui mantenimento sarà a carico del re.

Tuttavia, la transizione non sarà facile. I residenti di Sandringham, riporta il Sun, stanno preparando le barricate. "Non lo vogliamo nemmeno qui. È un uomo orribile", afferma al tabloid una residente di South Wootton, vicino alla tenuta reale. Il suo sentimento è diffuso, riporta il tabloid, e molti temono che la "tossicità" rovini la tranquillità del posto.

Tra i vari effetti collaterali dello "sfratto" imposto da Re Carlo, inoltre, c'è il destino della collezione di peluche di Andrea che, ricorda il Sun, sarebbe "ossessionato" dai sui 72 pupazzi. Sono conservati nel Royal Lodge ma dovranno sloggiare anche loro entro tre mesi.