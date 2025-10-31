Daily Crown: Andrea non è più principe, Gb accoglie con favore decisione di Carlo

31 ottobre 2025 a

Londra, 31 ott. (Adnkronos/Afp) - La storica decisione di re Carlo III di privare il fratello Andrea dei suoi titoli reali e, di fatto, di esiliarlo ha ottenuto un ampio sostegno nel Regno Unito, ma non è riuscita a placare le richieste di ulteriori misure e di un maggiore controllo sulla monarchia. La decisione del re di revocare il titolo di principe ad Andrea, la prima in oltre un secolo, è l'ultima umiliante conseguenza per il reale, travolto dallo scandalo per i suoi legami con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein.

Ieri, Carlo aveva annunciato che avrebbe cacciato il fratello minore dalla sua dimora storica nel parco del Castello di Windsor, dopo le rinnovate accuse di una delle principali accusatrici di Epstein, Virginia Giuffre. La pubblicazione, la scorsa settimana, delle memorie della donna morta suicida, in cui si ribadiscono con dettagli sconvolgenti le accuse secondo cui sarebbe stata vittima di tratta per avere rapporti sessuali con Andrew tre volte, di cui due quando aveva 17 anni, ha scatenato una rinnovata protesta pubblica.

"Si tratta di uno sviluppo enorme, enorme", ha dichiarato alla Bbc la ghostwriter del libro di memorie, Amy Wallace, dopo che Buckingham Palace ha comunicato la revoca del titolo al terzogenito e secondo figlio maschio della regina Elisabetta II. "Avere qualcuno al potere, qualcuno rispettato come il re, che dice 'Ti credo'... è storico. È un onore per Virginia. È un onore per il suo libro". Il pubblico presente alla diretta del programma di punta della Bbc dedicato ai dibattiti di attualità "Question Time" ha applaudito spontaneamente quando è stata annunciata la notizia. Personaggi di ogni parte politica hanno accolto con favore l'iniziativa. "Si tratta di un passo davvero coraggioso, importante e giusto da parte del re, e lo sostengo pienamente", ha detto la segretaria alla Cultura Lisa Nandy.

La Giuffre, cittadina statunitense e australiana, si è tolta la vita ad aprile all'età di 41 anni. Il fratello Sky Roberts, residente negli Stati Uniti, ha accolto con favore la decisione del sovrano, ma ha dichiarato alla Bbc che "non è abbastanza". "Mi congratulo con il re, penso che stia facendo un lavoro straordinario come leader mondiale, creando un precedente. Ma dobbiamo fare un ulteriore passo avanti: deve stare dietro le sbarre", ha detto riferendosi ad Andrew.

Si stanno moltiplicando le richieste di interventi simili, con il gruppo di pressione anti-monarchia Republic che ieri ha rivelato di aver incaricato gli avvocati di verificare se ci siano "prove sufficienti" per avviare un'azione penale privata. La polizia metropolitana di Londra aveva già indagato sulle affermazioni di Giuffre, ma nel 2021 aveva dichiarato di non aver preso ulteriori provvedimenti dopo aver riesaminato le indagini. Andrew, 65 anni, ha ripetutamente negato le accuse. Ma ha accettato di pagare a Giuffre milioni di dollari nel 2022 per porre fine alla sua causa civile per violenza sessuale contro di lui.

A distanza di tre anni, il re si è trovato ad affrontare crescenti pressioni affinché agisca, dopo che una serie di accuse hanno spinto i parlamentari a chiedere un maggiore controllo su alcune questioni reali. In particolare, le rivelazioni secondo cui Andrew non avrebbe di fatto pagato alcun affitto per la sua residenza reale di 30 stanze a Windsor, come parte di un contratto di locazione apparentemente favorevole del 2003, hanno suscitato nuove critiche. Il fratello di Carlo si trasferirà a breve in una residenza nella tenuta reale di Sandringham, nell'Inghilterra orientale. La residenza sarà finanziata privatamente dal re. A causa della decisione del sovrano, il fratello minore non sarà più chiamato principe, ma semplicemente Andrew Mountbatten-Windsor. Tuttavia, rimane l'ottavo nella linea di successione al trono.