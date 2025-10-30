Riforma della Giustizia, la soddisfazione di Meloni: un'Italia più giusta è anche più forte

30 ottobre 2025 a

"L'Italia prosegue il suo cammino di rinnovamento, per il bene della Nazione e dei suoi cittadini. Perché un'Italia più giusta è anche un'Italia più forte". Lo scrive sui social Giorgia Meloni, commentando a caldo il voto del Senato sul ddl Nordio in una giornata storica per la giutizia mentre si apre la partita del referendum parlamentare.

"È stata un'ottima giornata: la separazione delle carriere era una risoluzione del programma di governo. Mi è dispiaciuto che si continuasse a rievocare una mia firma contro la riforma di oltre 30 anni fa, quando conducevo le indagini su Tangentopoli: da trent'anni sostengo la necessità della separazione delle carriere e della riforma del Csm mediante sorteggio: ci sono i libri che lo dimostrano", ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, parlando con i giornalisti dopo l'approvazione definitiva della riforma costituzionale. "Molti di quelli che oggi ci criticano hanno cambiato idea e casacca. Ringrazio i parlamentari: questo è solo l'inizio della fine di un sistema superato", ha aggiunto.

"Finora c'è stata mancanza di confronto" con i magistrati sulla riforma della separazione delle carriere ma "spero che si possa recuperare qualcosa" sui decreti attuativi alla riforma. Cosi' il Guardasigilli, Carlo Nordio, dopo l'ok del Senato alla riforma della giustizia. "Mi auguro - ha aggiunto - che non ci sia alcuno scontro" sul referendum che, ha ribadito, "non è un referendum sul governo".