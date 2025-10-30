Cerca
Ponte sullo Stretto, vertice a Palazzo Chigi. E l'Anm dopo le chat piange pure: solidarietà alla Corte di conti

Foto: Ansa
È in corso a palazzo Chigi la riunione convocata dalla premier Giorgia Meloni dopo lo stop arrivato dalla Corte dei Conti sul progetto sul Ponte sullo Stretto di Messina. Al vertice partecipano il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e, in videocollegamento, il ministro degli Esteri Antonio Tajani in missione in Africa. I leader della maggioranza fanno il punto sulla mossa dei giudici amministrativi legga come l'ennesimo tentativo di mettere i bastoni tra le ruote del governo per via giudiziaria.

 

Intanto dopo le chat interne dei magistrati pubblicate da Il Tempo nell'ambito della separazione delle carriere, il principale terreno di scontro tra toghe e governo, l'Anm fa sentire la sia voce indignata: "La nostra solidarietà piena ai colleghi della Corte dei Conti ingiustamente attaccati da esponenti del governo per aver semplicemente svolto una funzione che la legge gli attribuisce a tutela della cittadinanza. I magistrati contabili, come tutti i magistrati, operano con serietà e competenza a tutela delle risorse pubbliche con un compito prezioso per il funzionamento dello Stato. La loro delegittimazione è dannosa perché certifica la totale insofferenza al controllo di legalità che è compito ineludibile delle magistrature, ognuna secondo la propria sfera di competenza"., si legge in una nota della Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati.

 

