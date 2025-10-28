Tagadà, Buccini è una furia contro i ProPal: "Bavaglio a Fiano? Fascismo puro, fatto perché ebreo"

Foto: La7

Goffredo Buccini, giornalista del Corriere della Sera, è ospite della puntata del 28 ottobre di Tagadà, talk show di La7 condotto da Tiziana Panella. Nel corso della trasmissione si discute del bavaglio messo da alcuni ProPal nei confronti di Emanuele Fiano, che non ha potuto svolgere il suo intervento all’Università Ca’ Foscari a Venezia: “Ho sentito qualcuno dalla destra dire non tiriamo in ballo il fascismo. Ragazzi, è un metodo fascista. Poi voglio dire, se i fascisti si offendono lo chiameremo in un altro modo, ma sembra proprio fascismo, cioè cacciare fuori uno, impedirgli di parlare… Diciamolo, è stato fatto in quanto ebreo. Non giriamoci intorno con l'antisionismo, siamo contro Benjamin Netanyahu, sono tutte puttanate, in quanto ebreo è fascismo, anzi nazifascismo. Questi ragazzi – attacca Buccini - vanno presi e vanno buttati fuori dall'università, dal mio punto di vista. Lo dico anche, confesso, da amico di Emanuele Fiano, sono veramente indignato anche sul piano personale, ma tentando di astrarmi dal piano personale trovo che sia puro fascismo. Infatti intanto diciamo solidarietà...”.