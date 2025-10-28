Fiano, pronta l'audizione in Commissione Segre. “Nessuna solidarietà da Avs e M5S”

Foto: Ansa

Angela Bruni 28 ottobre 2025

a

a

La senatrice a vita Liliana Segre ha aperto l'ufficio di Presidenza della Commissione Antidiscriminazione "inviando un materno saluto all'onorevole Emanuele Fiano a cui ieri, a Venezia, all'interno dell'Università Ca’ Foscari, è stato impedito di parlare di pace in Medio Oriente da alcuni esponenti di gruppi politici giovanili". La solidarietà all'ex deputato - informa sempre una nota - è stata manifestata da tutti i membri presenti alla seduta. Lo stesso ufficio di presidenza ha programmato l'audizione dell'onorevole Fiano in merito a quanto accaduto.

"E' un discorso complicato. In generale quando c'è un'aggressione che impedisce a qualcuno di parlare in un luogo pubblico come un'università dove c'è il massimo della libera espressione si tratta di un atto di prevaricazione tipico dei regimi dittatoriali. Io ho parlato di Fascismo perché quanto accaduto mi ha ricordato quello che è successo a mio padre nel 1938 quando fu cacciato dalla scuola dove studiava". Il commento di Fiano, ex parlamentare del Pd e presidente dell'associazione 'Sinistra per Israele - Due Popoli due Stati', intervistato da Affaritaliani, su quanto accaduto ieri all'università di Venezia, dove gli è stato impedito di parlare da un gruppo di ProPal.

Fiano ha raccontato poi di aver ricevuto moltissimi attestati di solidarietà, ma non da tutti i partiti: "La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, appena saputo quanto è accaduto, mi ha telefonato esprimendomi la sua totale solidarietà. E poi ha anche scritto un messaggio sui social. Moltissimi messaggi mi sono arrivati dal Pd ovviamente ma anche da Azione e Italia Viva oltre che da tutto il Centrodestra, con i ministri Bernini e Lollobrigida ma anche dalla Lega. Solo da Alleanza Verdi Sinistra e dal Movimento 5 Stelle non è arrivato alcun messaggio di solidarietà”.