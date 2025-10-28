Milano fuori controllo, Feltri mette in fuga due aggressori: "Gli ho dato un cazzotto mostruoso"

Foto: X Fuori dal coro

Luigi Frasca 28 ottobre 2025

Milano sempre più insicura, anche in pieno giorno e in zone centrali. L'ultima dimostrazione arrriva dalla testimonianza di Vittorio Feltri, direttore editoriale de Il Giornale e consigliere regionale della Lombardia, che ha raccontato a 'Fuori dal coro' (Rete4) di essere stato vittima di un tentativo di aggressione sotto casa sua. "Mi sarà capitato 20-30 giorni fa al massimo - ha detto - sono uscito di casa mia, io che per fortuna ho la scorta, e mi sono trovato davanti due individui con la faccia da delinquenti. Uno ha provato a spruzzarmi sul viso un liquido".

Feltri non è restato a guardare e a subire: "Siccome non ho un bel carattere ho reagito: gli ho sferrato un cazzotto mostruoso col sinistro, perché nel destro avevo il bastone, l'ho beccato in pieno e l'ho fatto barcollare", ha detto il giornalista, "è giunta una macchina e i carabinieri mi hanno portato via. Ma vi sembra normale che accada una cosa del genere, in pieno giorno, la mattina alle 10?".

Feltri per l'episodio ha ricevuto solidarietà bipartisan. "L'aggressione subita dal nostro consigliere regionale Vittorio Feltri, in pieno giorno e sotto casa- dice il capogruppo Fdi al Pirellone, Cristian Garavaglia- è un episodio gravissimo, che conferma come Milano stia diventando ogni giorno di più una città violenta e mal governata dalla sinistra. Esprimo la mia piena solidarietà al direttore Feltri, vittima di un atto vile, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori". "Oggi ho chiamato Viittorio Feltri per manifestargli la mia solidarietà a seguito dell'aggressione subita. Brutti episodi come questo non dovrebbero mai verificarsi", dice il capogruppo dem in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino. Il sindaco Beppe Sala non ha commentato.