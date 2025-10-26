Prodi affossa Schlein: "Sinistra non pronta a governare". Gelo da Gruber

Foto: La7

Una sinistra in cerca di identità, e a dirlo, a “bacchettarla” è proprio lo storico volto dem Romano Prodi: “Il problema è questo, la destra può perdere voti solo se c'è veramente un'alternativa di governo con un programma di governo con obiettivi precisi. Per ora vedo che c'è una scarsa alternativa, questo è l'aspetto per cui la destra guadagna voti, perché l'agente cerca un'alternativa concreta. Quindi, c'è un'alternativa ma che non ha la forza e la visione futura per dire ‘ecco, io sono pronto a governare’”. Il Professore lo ha detto ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, venerdì 24 ottobre.

Questo avviene anche in seguito allo scossone dato da Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, nel corso della conferenza stampa di Caserta, in vista delle elezioni regionali in Campania: “Ho più volte chiesto che venisse convocato un momento di confronto per discutere della composizione della lista del Pd in Campania. Ho sollecitato una riunione tra i parlamentari, che non si è mai svolta, e la ripetizione dell'incontro in videoconferenza di giovedì scorso, che non mi è stata concessa. Ho chiesto più volte un colloquio con il responsabile nazionale dell'Organizzazione, Igor Taruffi, senza mai ricevere risposta. Solo in alcune occasioni ha risposto a messaggi, ma senza mai chiarire i criteri adottati per la definizione della lista. Anche questo credo che sia una mancanza di rispetto personale e politica”. E in seguito alle affermazioni di Lia Quartapelle aprendo 'Crescere', l'iniziativa dei riformisti Pd a Milano: “Siamo qui perché siamo preoccupati per il Pd. Il Pd sta perdendo l'ambizione di offrire proposte concrete per risolvere i problemi reali delle persone. Si elencano le cose che non vanno, ma manca coraggio di dire come si affrontano i problemi".