Dritto e rovescio, La Russa spiazza il sindacato: "Ho nostalgia di quello comunista"

Foto: Ignazio La Russa

Gianni Di Capua 23 ottobre 2025

a

a

Ormai il sindacato è diventato parte integrante dell'opposizione politica in Italia. Se n'è parlato durante la puntata di Dritto e rovescio in onda il 23 ottobre. Ospite in studio è stato il presidente del Senato Ignazio La Russa che attacca i sindacalisti come Landini.

Ignazio La Russa a #drittoerovescio sul sindacato pic.twitter.com/cnWdKSP2j5 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 23, 2025

"Ho nostalgia del sindacato che era antifascista, di sinistra, comunista e che, però aveva almeno come intenzione quella di difendere i diritti dei lavoratori. E che predicava la lotta di classe, alla quale io ero contrario. Predicava il diritto dei lavoratori di stare meglio e di potersi difendere adeguatamente contro i soprusi dei padroni.. Ecco io ho nostalgia per quel tipo di sindacato che non faceva il capo dell'opposizione ma faceva il capo dei lavoratori, degli operai e degli agricoltori",