Dimartedì, Storace inchioda Floridia: "Si ricorda cosa ha fatto?", l'ipocrisia M5s su Ranucci

La bomba scoppiata davanti alla casa del giornalista Rai e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, usata come argomento di polemica politica. A smontare questa ipocrisia è Francesco Storace, intervenuto il 21 ottobre a DiMartedì su La7 dove si è trovato davanti l'esponente del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia, che nelle scorse settimane si è resa protagonista di un episodio lampante.

"C'è un tema che riguarda anche lei, che fa un mestiere delicato", dice lo storico esponente della destra ospite di Giovanni Floris alla senatrice, "lei dovrebbe essere garante anche dei giornalisti, tutelatrice dei giornalisti. E lei se lo ricorderà quello che ha combinato a Mario Sechi nei giorni scorsi. Lei ha manipolato un video di un giornalista italiano". Il riferimento di Storace è al filmato montato ad arte e rilanciato dalla 5Stelle in cui Sechi sembrava proporre l'affondamento delle navi per Gaza con gli attivisti a bordo, mentre parlava delle imbarcazioni sequestrate da Israele.

"Assolutamente non ho manipolato il video", risponde Floridia. Storace non molla: "Quando gliel'ha fatto notare, lei ha risposto con il messaggino 'Meloni docet', ma come si permette lei di fare questo? Come fa ad agire in questa maniera attribuendo a un giornalista una frase che non ha detto? Questa è una vergogna". Incredibilmente la senatrice insiste: "Potete andare a sentirlo tutti, ha detto che le imbarcazioni della Flotilla dovevano essere affondate. E chi ha detto mai dell'equipaggio? È stato Sechi che ha manipolato il video quello che gli ho detto". Un'arrampicata sugli specchi da competizione olimpica.