W la libertà di (certa) stampa

Nel rinnovare la nostra vicinanza al collega Sigfrido Ranucci per le minacce ricevute nel grave episodio della bomba che ha messo a rischio lui e la sua famiglia prendiamo atto che Elly Schlein, Giuseppe Conte insieme a Fratoianni&Bonelli hanno esaurito le parole in quella piazza. Noi intanto pubblichiamo in prima pagina le fotografie che ritraggono Mohammad Hannoun, l’uomo più vicino ad Hamas in Italia, lo stesso che davanti al Campidoglio ha lanciato contro Il Tempo accuse e minacce, insieme a imam estremisti che ci hanno bollati come infedeli, islamofobi e nemici di Maometto, al solo fine di farci tacere e di non svelare i veri legami fra Hamas e la politica italiana.

I loro legami con Fratelli Musulmani, il progetto che porta oggi anche il Vaticano ad alzare l’allarme sul risveglio dello jihadismo nel nostro Paese. Attendiamo dunque che i leader della sinistra ci spieghino cosa ci fanno insieme a costui in Parlamento o in altri luoghi istituzionali. E cosa pensano davvero di chi nel nome della democrazia denuncia questi fatti.