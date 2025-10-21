La 'palestinese-napulitana' è pure smemorata: "Non avevo letto", ma è bufera su Avs

Foto: LaPresse

Giulia Sorrentino 21 ottobre 2025

Dopo lo scoop de Il Tempo sulla candidata di Avs in Campania Souzan Fatayer, arriva una replica che fa piuttosto sorridere. È lei che ha ripostato sul proprio profilo Facebook un video in cui parla l’ex ambasciatore israeliano in Italia Dror Eydar, accompagnato dalla didascalia: «Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l’incompleta missione di Hitler».

Fatayer, dopo lo scoop de Il Tempo anche Mentana chiede il ritiro della candidatura

Dai leader Bonelli e Fratoianni ancora non è arrivata una parola di presa di distanza o di condanna, ma lei dice che “stamattina il quotidiano 'Il Tempo' mi ha attribuito parole che non solo non ho mai pronunciato, ma che, per la storia del mio popolo, non potrei nemmeno mai pensare e che mi ripugnano.

L'ultima star di Avs rimpiange Hitler ma fa l'offesa se le dici sovrappeso

Che cosa è successo? Tempo fa ho condiviso sul mio profilo personale un video contenente le vergognose dichiarazioni dell’ex ambasciatore israeliano in Italia.Commettendo una disattenzione ho condiviso il video senza avere letto la caption che lo accompagnava, cosa frequente nei reel su Facebook, dove il testo non è direttamente visibile”. Ma, se non condivideva le parole di Eydar, perché non ha messo nessun commento a corredo? Per logica, quando si condivide un video che non si apprezza ce ne si discosta con una frase, ma l’unico commento presente è lo stesso che lei contesta. Quindi le opzioni sono due? Condivide il commento? O le parole di Eydar, se dal suo profilo non sono apparsi altri commenti se non quello che elogia l’attività di Hitler?