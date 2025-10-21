Cerca
Caso Fatayer, dopo lo scoop de Il Tempo anche Mentana chiede il ritiro della candidatura

Foto: LaPresse

Giulia Sorrentino
Lo scoop de Il Tempo sui post della candidata di Avs in Campania Souzan Fatayer sta facendo discutere e a chiedere il ritiro del suo nome dalle liste dei candidati è anche il direttore del Tg la 7 Enrico Mentana che su Instagram scrive: "i leader sono due persone perbene mi parrebbe saggio ritirassero la candidatura”.

 

 

 

È lei che, come abbiamo rivelato, ha postato sul proprio profilo Facebook un video in cui parla l’ex ambasciatore israeliano in Italia Dror Eydar, accompagnato dalla frase: «Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l’incompleta missione di Hitler». Dai leader Bonelli e Fratoianni ancora non è arrivata una parola di presa di distanza o di condanna.

