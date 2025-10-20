Garlasco, colpo di scena da Giletti: De Rensis si alza e se ne va. Il motivo

Foto: Rai 3

Colpo di scena a Lo stato delle cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Si parla delle inchieste che si intrecciano sul caso di Garlasco, da quella che vede indagato Andrea Sempio per omicidio in concorso e quella che indaga sulla presunta corruzione. Mentre il conduttore sta intervistando Massimo Lovati, ormai ex legale di Sempio, l'avvocato di Andrea Stasi, Antonio de Rensis spiazza tutti affermando che deve andare via improvvisamente. "Raramente si incontra un gentlemen come l'avvocato De Rensis, se lei si alza adesso vuol dire che c'è un motivo che io non conosco, ne prendo atto - commenta il conduttore - Sicuramente cercheremo di capire perché questo è successo".

Taccia stronca Lovati: “Non c'era quando serviva, aveva altre priorità”. Lite tra legali

GIletti allora torna da Lovati: "Se ne fa una ragione, come mai in questo momento abbandona lo studio l'avvocato De Rensis?". "Si vede che aveva dei problemi familiari, penso", risponde provocando la reazione del conduttore: "Ma che problemi familiari... Non lo so. Forse perché non voleva il confronto con l'avvocato Lovati", commenta il giornalista, "è strano che se ne sia andato nel momento in cui io voglio cercare un confronto su questo punto dei 60.000 euro che sono spariti", afferma sulla vicenda delle parcelle fantasma e dei contanti. "Magari ha la delicatezza di non avere un confronto con me, perché sono un collega", chiosa Lovati.