Garlasco, “l'ho interrogato io, Sempio è innocente”. Cosa rivela il nuovo avvocato

“Ho sempre avuto la convinzione che Andrea sia estraneo” al delitto di Garlasco “e dopo averlo incontrato ho rafforzato questa mia idea”. A parlare è l’avvocato Liborio Cataliotti, il nuovo legale di Andrea Sempio, da poco subentrato al collega Massimo Lovati. “Ho la fortuna di collaborare con la collega Angela Taccia che conosce perfettamente ogni atto - spiega in un’intervista al Corriere della Sera -. E ha anche una conoscenza personale di molti protagonisti. Io porto il mio contributo anche in termini di anzianità ed esperienza”.

“Sempio? Lucido e convincente”

Durante un intervento a “Quarto Grado”, il programma condotto dai giornalisti Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero, Cataliotti aveva rivelato di aver sottoposto Sempio a una sorta di “interrogatorio” prima di accettare il mandato difensivo. “Con i miei collaboratori gli abbiamo chiesto ogni aspetto: l’impronta sul muro, quella delle scarpe, le telefonate, la frequentazione di casa. - ribadisce - L’ho trovato lucido e molto convincente”. Due giorni fa, l’avvocato Angela Taccia ha annunciato l’intenzione di nominare un genetista “per farci trovare pronti quando saranno secretati gli atti”. “Decideremo lunedì (oggi ndr) - conferma il nuovo difensore del 37enne - dopo una full immersion con la collega e il consulente Armando Palmegiani”.

“Non parlo di Stasi né di Venditti”

L’avvocato Lovati ha più volte dichiarato che Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi, “è innocente”. A differenza del suo predecessore, Cataliotti preferisce non pronunciarsi su questo aspetto: “Non è parte di questa indagine, non mi sento legittimato a parlarne. È un dato completamente neutro”, afferma. Così come è molto cauto per la vicenda giudiziaria che coinvolge l’ex pm Mario Venditti: “Non ci riguarda - precisa -, il mio assistito non è indagato". Circa la possibilità di spostare l’inchiesta a Brescia, come suggerito dal legale di Venditti, Cataliotti si riserva sulla decisione, ma sottolinea che lui e la collega Taccia non hanno “nessuna intenzione di scappare dal foro naturale o di sottrarci agli inquirenti naturali”.

“Nessun circo mediatico, non sono da talk show”

Figlio di un noto penalista reggiano, in passato Cataliotti ha difeso Wanna Marchi, Stefania Nobile e il “re della Gintoneria” Davide Lacerenza. “Ho seguito molti processi mediatici, so di cosa parlo”, puntualizza. “So anche che, visto che il caso potrebbe prevedere una giuria anche popolare - dice riferendosi al delitto di Garlasco -, credo sia utile intervenire quando necessario per spiegare gli atti processuali ed evitare il pregiudizio. Non per rincorrere notizie sul santuario della Bozzola o gossip sui protagonisti di questa vicenda”. Infine il nuovo legale di Sempio assicura che non parteciperà “al circo mediatico” poiché non si definisce “un tipo da talk show”.