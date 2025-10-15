Garlasco, cosa svela Andrea Sempio sull'avvocato Lovati: "Dialogo impossibile, lui..."

Foto: Mediaset

Rosa Scognamiglio 15 ottobre 2025 a

a

a

Andrea Sempio, il 37enne indagato con l’accusa di omicidio in concorso per il delitto di Garlasco, ha deciso di rompere il silenzio sulle motivazioni che lo hanno indotto a revocare l’incarico al suo legale storico, l’avvocato Massimo Lovati. “Ho preso questa decisione, molto sofferta, perché ci sono state una serie di divergenze tecniche, ma l’affetto e la stima restano immutate”, ha detto il giovane intervenendo in video a “Dentro la Notizia”, il programma di approfondimento condotto dal giornalista Gianluigi Nuzzi e in onda su Canale 5.

Un fiume di contanti usciti dai conti Sempio. Ecco chi è "Maurizio"

“Lui ha una sua visione, impossibile avere un altro dialogo”

Dopo le polemiche di questi giorni, Sempio ha voluto spiegare le ragioni che hanno portato alla “rottura” con l’avvocato Lovati. “È stata una decisione tutt’altro che presa a cuor leggero - ha premesso -. Abbiamo avuto un incontro con l’avvocato Lovati in cui io speravo di appianare alcune divergenze, alcune idee diverse che avevamo sulla strategia difensiva. Purtroppo, questo non è stato possibile. L’avvocato Lovati, secondo me, è sempre un grande penalista”. Molto probabilmente hanno inciso anche le ultime vicende giudiziarie e mediatiche che hanno coinvolto il professionista 73enne. “Ha una sua visione, lui va dritto per la sua strada, non era possibile avere un altro tipo di dialogo con lui. Questa è stata la ragione principale che ci ha portato alla separazione - ha continuato il 37enne -. L’aspetto mediatico, tutto quello che è successo negli ultimi tempi è stato sì importante, ma non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci ha portato a dividerci”.

Dentro la notizia, l'amarezza di Lovati revocato da Sempio: "Macchia nel mio percorso"

“Non ho ucciso Chiara Poggi”

Nel corso di un servizio esclusivo trasmesso durante la puntata odierna de “La Vita in Diretta”, il programma di Rai 2 condotto dal giornalista Alberto Matano, Sempio ha ribadito di essere estraneo alla vicenda di Garlasco: “Non ho ucciso Chiara Poggi e spero che le autorità non si facciano traviare da tutte queste balle che stanno uscendo sui media”, sono state le sue parole. E infine: “Io spero che tutto questo circo non vada a influenzare l’opinione delle persone che devono controllare, verificare e che riescano ad arrivare finalmente alla verità una volta per tutte”.