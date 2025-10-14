Dentro la notizia, l'amarezza di Lovati revocato da Sempio: "Macchia nel mio percorso"

Foto: X - Dentro La Notizia

Gianni Di Capua 14 ottobre 2025 a

Oggi, martedì 14 ottobre, a “Dentro la notizia” (condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda alle ore 17 su Canale 5) è intervenuto in diretta l’avvocato Massimo Lovati, dopo che nella giornata odierna Andrea Sempio l’aveva rimosso come suo avvocato difensore: «Aspettavo una telefonata da Andrea con il quale avevo avuto un colloquio venerdì. Lui si era riservato di confermarmi o di revocarmi e nel mezzogiorno mi ha telefonato comunicandomi che mi aveva revocato il mandato difensivo. Le motivazioni non sono per quello che ho detto ma per le linee difensive che non gli piacciono più, che vuole mutare. Non andava più d'accordo con l’idea difensiva».

Su come si sente, Lovati spiega: «Sono dispiaciuto e amareggiato, non sono sollevato. Però siccome la vita deve continuare, andiamo avanti cercando di dimenticare questa macchia del mio percorso. Quando ti tolgono il mandato non è mai bello. Il più delle volte sei tu che rimetti il mandato, non il cliente, in questo caso è stato il cliente». Sul quale possa essere stato l’errore principale che ha fatto prendere questa decisione a Sempio, dichiara: «Il mio errore è il mio modo di pormi con la giustizia, con i media, con i clienti, con i miei colleghi e con i magistrati. Ho un modo tutto mio per pormi e questo non è piaciuto evidentemente al mio assistito». Su una possibile radiazione per i soldi presi dalla famiglia Sempio, afferma: «Ma non penso proprio di essere radiato».