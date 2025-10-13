Trump elogia Meloni: "Governante molto forte", travaso di bile a sinistra dopo la pace storica

Foto: Ansa

Tommaso Manni 13 ottobre 2025 a

a

a

Firmati gli accordi di pace in Medio Oriente. Il primo ad apporre la propria firma è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha dichiarato: "Ci sono voluti tremila anni per arrivare fin qui". I documenti sono stati successivamente sottoscritti dai principali mediatori della trattativa tra Israele e Hamas: il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, padrone di casa; l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani e il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. La firma è stata accolta da un lungo applauso degli oltre venti leader internazionali presenti all'International Conference Center di Sharm el-Sheikh, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni.

Video su questo argomento Applauso e standing ovation per Trump al suo ingresso alla Knesset israeliana

Per il presidente del Consiglio, il leader americano ha speso parole di grande apprezzamento: "Una governante molto forte, sta facendo un ottimo lavoro", ha detto Trump che ha elogiato Meloni durante la cerimonia per la firma degli accordi di pace in Medio Oriente. Prima della foto 'a due', il presidente statunitense ha accolto la premier italiana sul podio esclamando: "Who's this woman? Who's this woman? A beautiful woman".

Video su questo argomento La telefonata tra un ostaggio israeliano e sua madre: "Stai tornando!"

In attesa che arrivasse Trump da Israele, a Sharm el-Sheikh si sono svolti diversi incontri tra la stessa Meloni, il premier britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al Thani, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il re di Giordania Abdullah II e il 'padrone di casa' Abdel Fatah al Sisi.