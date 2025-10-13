Netanyahu a Trump: "Grazie per essersi schierato contro le bugie dell'Onu"

Foto: Ansa

Tommaso Manni 13 ottobre 2025

"Grazie per essersi schierato con Israele contro le menzogne dell'Onu". E' quanto ha detto Benjamin Netanyahu nel discorso oggi alla Knesset con cui ha ringraziato Donald Trump, ringraziandolo anche per aver "riconosciuto la sovranità israeliana sulle alture del Golan". "Nessun presidente Usa ha fatto più per noi", ha detto ancora il premier israeliano.

Il premier israeliano aveva già dato alla Knesset il suo benvenuto al capo della Casa Bianca. "Benvenuto a Gerusalemme e in Israele in questo giorno commovente ed emozionante che resterà scritto nella storia. Anche lei rimarrà iscritto nella storia di Israele. Noi ricordiamo i nostri amici. Sappiamo la sua determinazione per il ritorno degli ostaggi". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu alla Knesset davanti a Donald Trump. Netanyahu ha aggiunto: "Quando siamo stati informati che tutti gli ostaggi vivi sono tornati è stata una grande emozione. Quanto abbiamo aspettato. La ringrazio personalmente e a nome di tutta la nazione. Grazie signor presidente". Oggi Hamas ha rilasciato 20 ostaggi vivi nell'ambito del piano di Trump per Gaza.