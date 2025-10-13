Gossip, Justin Trudeau e Katy Perry sono una coppia: le foto che confermano tutto

Foto: Lapresse

13 ottobre 2025

L’ex primo ministro canadese Justin Trudeau e Katy Perry avrebbero una relazione. L’indiscrezione arriva dritta dal Daily Mail, che ieri ha pubblicato in esclusiva alcuni scatti della coppia, immortalata durante una vacanza sul mega yatch del 53enne al largo delle acque di Santa Barbara (California).

La presunta storia d’amore

I due erano stati pizzicati per la prima volta insieme lo scorso luglio in un ristorante a Montreal. Da quel momento si sono susseguiti rumors particolarmente insistenti riguardo a una presunta e appassionata storia d’amore. Una relazione che, secondo i ben informati, sarebbe decollata in piena estate. E gli ultimi scatti (bollenti) sembrano confermare la liaison. “Erano apparentemente incuranti dei turisti che li guardavano - ha dichiarato una fonte al tabloid inglese -. A un certo punto Trudeau ha messo la mano sul sedere della cantante”.

La relazione a distanza

Katy Perry, reduce di recente dal divorzio con l’attore hollywoodiano Orlando Bloom, è impegnata in un super tour mondiale, Lifetimes. Eppure, non perde occasione per incontrare Trudeau. “Sono in costante contatto”, ha rivelato la fonte, puntualizzando che “si sentono su Facetime" quando sono lontani. L’ex primo ministro canadese “non riesce a credere che una persona così famosa e affascinante come Katy sia interessata a lui, mentre lei è lusingata che un politico così rispettato voglia uscire con lei”, si legge sul tabloid. Insomma, sembra proprio che sia sbocciato un nuovo amore. Del resto, con la cantante di Fireworks, i fuochi d’artificio sono sempre assicurati.

